Er ist wahrlich nicht einfach zu händeln! Wer ab und an in die funkelnde Welt der beliebten Vox-Show Zwischen Tüll und Tränen abtaucht, weiß: Publikumsliebling Uwe Herrmann hat es mit seinen frechen Sprüchen faustdick hinter den Ohren. Der Brautmodenausstatter sagt ungeniert, was er denkt – und sorgt damit immer wieder für Lacher bei den Zuschauern auf den heimischen Sofas. Seine spezielle Art ist aber nicht immer nur ein Segen, wie der Brautmodenpapst weiß.

Im Promiflash-Interview gab der 55-Jährige jetzt offen zu: Seine neue Partnerin hat es nicht immer leicht mit ihm. Über kurz oder lang halte es einfach keine Frau dauerhaft mit ihm aus, da sei er sich sicher: "Uwe ist vielleicht ein lieber Mann, der sich tagsüber verbiegen lässt, abends auch rund ist, damit alles stimmig ist, aber frühs wieder gerade ist. Und das hält 'ne Frau nur eine gewisse Weile durch", erklärte der sächsische Sprücheklopfer im Promiflash-Interview. Seine Sturheit alleine sei aber nicht das einzige Problem, dem sich seine Freundin stellen müsse.

Was seine Beziehung angehe, sähe der Vater eines Sohnes die größte Herausforderung aber in seiner großen Leidenschaft: seiner Arbeit. "Mein Problem ist, und da bin ich unheilbar krank: Für mich gibt es eigentlich kein Privatleben. Ich arbeite von Montag bis Sonntag durch, sehe das aber nicht als Arbeit", verriet er gegenüber Promiflash.

Zwischen Tüll und Tränen, VOX "Zwischen Tüll und Tränen"-Braut Ramona und Uwe Herrmann

Instagram / uweherrmanndresden Uwe Herrmann, bekannt aus "Zwischen Tüll und Tränen"

Promiflash Uwe und Philipp Herrmann

