Alle freuen sich für Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29)! Einige Monate, nachdem das Topmodel und der Tokio Hotel-Gitarrist ihre Liebe offiziell gemacht haben, haben die beiden sich nun auch verlobt. Das verkündete die blonde Laufstegschönheit mit einem niedlichen Pärchenfoto inklusive Verlobungsring im Netz. Ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen! Auch ihre Freunde beglückwünschen Heidi und Tom jetzt zu den süßen Neuigkeiten.

Unter dem Instagram-Beitrag der 45-Jährigen regnete es etliche freudige Kommentare. Darunter auch von Schauspielerin Selma Blair (46): "Was für ein glücklicher Kerl", gratulierte sie dem frischverlobten Tom. Musikerin Gwen Stefani (49) schien ziemlich überrascht von den Liebes-News gewesen zu sein – sie kommentierte: "Oh mein Gott, oh mein Gott?" und setzte etliche erstaunte Smileys daneben. Auch Heidis Modelkollegin Naomi Campbell (48) und ihre frühere America's Got Talent-Co-Jurorin Mel (43) B. sendeten der hübschen Blondine ihre besten Wünsche.

Ihr jahrelanger Freund und Fotograf Rankin, den Heidi bereits in einigen Germany's next Topmodel-Staffeln für Shootings mit ihren Mädchen engagiert hat, zeigte sich ebenfalls überglücklich. "Herzlichen Glückwunsch an das beste Paar überhaupt! Was für tolle Neuigkeiten zu Weihnachten!", kommentierte der 52-Jährige den Beitrag.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz am Heiligabend 2018

Anzeige

Ethan Miller/Getty Images Gwen Stefani, Sängerin

Anzeige

Getty Images John Rankin Waddell und Heidi Klum in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de