Bei Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (28) geht ein turbulentes Jahr zu Ende. Erst im Juli sollen sich die Sängerin und der Schauspieler angeblich getrennt haben, ihre Hochzeit schob sich regelmäßig nach hinten. Seine Verlobung hatte das Paar nämlich bereits zwei Jahre zuvor offiziell bestätigt. Zuletzt wurden die beiden dann wieder ganz verliebt und turtelnd gesehen und damit nicht genug: Miley und Liam sollen geheiratet haben.

Darauf lässt zumindest ein Blick in die Instagram-Story ihres Freundes Conrad Carr schließen. Der Surfer hatte dort einen mehr als eindeutigen Schnappschuss der beiden geteilt. Liam im schwarzen Tuxedo mit weißem Anstecktuch und Miley in einem weißen Kleid stehen eng beieinander, halten gemeinsam ein Messer in der Hand und schneiden eine Torte an. Mittlerweile ist das Foto jedoch wieder gelöscht worden. Laut People wollte das Management der beiden sich nicht über eine vermeintliche Hochzeit äußern.

Doch auch andere Indizien sprechen für eine heimliche Zeremonie der Turteltauben am Weihnachtsabend. Auf einem weiteren Bild sieht man, dass "Mr."- und "Mrs."-Luftballons im Raum der Feierlichkeiten hängen. Auch diverse Familienangehörige wie Noah (18) und Brandi Cyrus (31) befanden sich wohl auf der Party. Der angebliche Bräutigam Liam ließ es mit seinem Bruder Chris Hemsworth (35) wohl ordentlich krachen. Sie tranken aus einem Shotglas, das sie auf einem Skier balanciert zum Mund führten.

Splash News Miley Cyrus und Liam Hemsworth in New York, Dezember 2018

Anzeige

Kenneth Chan/Image Press Agency / MEGA Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei einer Veranstaltung in Los Angeles, März 2018

Anzeige

Instagram / conradjackcarr Liam und Chris Hemsworth nehmen einen "Shotski"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de