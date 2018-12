Es war die Sensationsnachricht am Heiligabend: Topmodel Heidi Klum (45) und der Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (29) haben sich scheinbar verlobt! Das Paar machte seine Liebe Anfang des Jahres öffentlich. Dass die beiden von Beginn an schwer verknallt waren, ließen sie jeden wissen – regelmäßig posteten die Turteltauben niedliche Pärchenfotos und Liebesbekundungen im Netz. Sind die Fans trotzdem überrascht, dass Tom Heidi anscheinend schon jetzt einen Antrag gemacht hat?

Die Promiflash-Umfrage, ob die User schon mit den Verlobungs-News gerechnet hatten, fiel recht knapp aus: Von 7.553 Stimmen insgesamt (Stand 25.12.2018) sind 58,3 Prozent (4.405 Votes) der Meinung, dass sich diese Neuigkeiten bereits angedeutet hatten! Die Mehrheit der Promiflash-Leser war somit nicht allzu überrumpelt von Heidi und Toms Verkündung. Für die restlichen 41,7 Prozent (3.148 Votes) jedoch kam das Ganze ziemlich überraschend!

Am Montagabend postete Heidi ein zauberhaftes Strahle-Pic von sich und Tom via Instagram – an ihrer linken Hand, die sie stolz in die Kamera hält, funkelt ein Verlobungsring! Dazu schrieb sie die vielsagenden Worte: "I said yes!", zu deutsch: "Ich habe 'ja' gesagt." Für viele ihrer Fans ist dieser Beitrag ein eindeutiges Zeichen: Tom und seine Liebste wollen wohl heiraten!

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz am Heiligabend 2018

Giovanni/SplashNews.com Heidi Klum mit ihrem Freund Tom Kaulitz

Antonello Tavera / MEGA Heidi Klum und Tom Kaulitz in Porto Cervo, Sardinien

