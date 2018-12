Es war ein besonders aufregendes Jahr für Annemarie (41) und Wayne Carpendale (41)! Im vergangenen Mai sind die Eheleute zum ersten Mal Eltern geworden. Das Moderatoren-Paar könnte nicht stolzer sein! Nun durften sie ihr allererstes gemeinsames Weihnachtsfest mit ihrem Sohn verbringen. Zum 25. Dezember statteten sie jetzt auch Waynes Familie einen Besuch ab. Bei den Feierlichkeiten war Baby Carpendale natürlich der absolute Superstar!

Via Instagram veröffentlichte Wayne ein lustiges Selfie, das ihn und seine Rasselbande vorm Tannenbaum zeigt: Alle Augen sind scheinbar auf den kleinen Hosenmatz gerichtet, dem ein süßes Rentiergeweih verpasst wurde. Sein Vater jedoch schaut auf dem Pic gespielt verzweifelt in die Kamera: "Moment mal! 40 Jahre war ich hier der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit", witzelte der TV-Moderator in der Bildunterschrift.

Seine Fans feiern Wayne für seinen ausgefallenen Humor. "Du bist so lustig – aber im Ernst, daran musst du dich jetzt gewöhnen" und "Nimm es nicht so schwer Wayne, im Moment hast du ja wenigstens noch mehr Witze drauf als er", kommentierten zwei Follower den Beitrag.

Instagram / annie_carpendale Moderatorin Annemarie und Schauspieler Wayne Carpendale mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de