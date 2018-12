Maite Kelly (39) ist total fasziniert von Helene Fischer (34)! Gestern Abend stand das Schlagersängerinnen-Duo gemeinsam in der "Helene Fischer Show" auf der Bühne – und allein hierzulande schauten den beiden rund sechs Millionen TV-Zuschauer zu. Doch Maite freut sich nicht nur über das große Publikum: Die Künstlerin kommt auch Wochen nach der Aufzeichnung nicht aus dem Schwärmen heraus, wenn sie an die Zusammenarbeit mit Helene zurückdenkt.

"Ich bin sehr stolz und gerührt, dass Helene Fischer mein Album so sehr mag, dass sie einen meiner Songs mit mir gesungen hat", schrieb Maite jetzt auf Instagram. Sie habe genau das richtige Lied für ihr Duett ausgesucht – "Liebe lohnt sich" liege Maite besonders am Herzen. "Und in jeder Probe, die wir gemeinsam hatten, spürte ich diese Wertschätzung, die wir seit Jahren füreinander als Kolleginnen und als Künstlerinnen haben. Und doch funkte dieses Mal eine neue Note mit", schwärmte sie weiter.

Die vielen Stunden an Helenes Seite haben Maite eine völlig neue Seite an ihr gezeigt. "Ich spürte wie nie zuvor, wie sensibel sie als Mensch ist, ich spürte eine Frau, die mit jedem Satz sagen wollte, du gehst deinen Weg, höre nicht auf das Gerede, höre nicht auf den Zweifel", säuselte das einstige Kelly Family-Mitglied weiter und resümierte ihre Lobrede abschließend: "Chapeau Helene, du bist Mut pur!"

ZDF / Michael Zargarinejad Maite Kelly in der "Helene Fischer Show" 2018

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Maite Kelly bei der ZDF TV-Spendengala "Die schönsten Weihnachtshits"

ZDF / Michael Zargarinejad Helene Fischer in der "Helene Fischer Show" 2018

