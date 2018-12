Ist das etwa die Hochzeitsbestätigung? Was für ein turbulentes Jahr für Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (28): Vor wenigen Monaten hieß es noch, dass sich das Traumpaar getrennt haben soll – in den letzten Tagen mehrten sich dann jedoch die Heiratsgerüchte. Offenbar scheint zumindest an Letzteren wirklich mehr dran zu sein: Miley veröffentlichte jetzt Fotos auf ihrem Social-Media-Kanal, die ganz verdächtig nach Trauungs-Bildern aussehen.

Auf Instagram postete die Sängerin nun eine ganze Bilderreihe, die eigentlich kaum noch einen Zweifel zulässt. Auf den schwarz-weißen Fotos sieht man Miley im langen weißen Kleid, auf dem sie Designerin Vivienne Westwood (77) verlinkte, sowie Liam im schicken Anzug mit Krawatte. Eng umschlungen und verträumt kuschelnd steht das Paar vor einem mit Blumen geschmückten Kamin. Dazu schrieb der ehemalige Disney-Star geheimnisvoll: "Zehn Jahre später..." Miley und Liam lernten sich 2009 und damit beinahe vor einem Jahrzehnt, am Set von "Mit Dir an meiner Seite" kennen.

Auch wenn Miley damit nicht direkt bestätigt, nun eine verheiratete Frau zu sein, sind sich die Fans zu hundert Prozent sicher, dass sich die Turteltauben nun endlich getraut haben. Die Kommentarspalte quillt vor Hochzeits-Glückwünschen nur so über: "GLÜCKWUNSCH! Ich freue mich so für euch beide" oder "Was soll ich sagen? Das ist wahre Liebe", lauten die begeisterten Reaktionen.

