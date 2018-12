Waren Tobias Wegener und Marcellino Kremers bei Love Island nie wirklich auf die große Liebe aus? Obwohl sie in dem Kuppelformat eigentlich auf der Suche nach der Frau fürs Leben seien sollten, schienen die beiden Rheinländer sich eher auf ihre Bromance konzentrieren zu wollen. Sowohl Tobis Beziehung mit Natascha Beil als auch Marcellinos Romanze mit Tracy Candela endeten zudem nur kurz nach dem Finale. Die Freundschaft der beiden Jungs wird bei den Followern aber noch immer gefeiert – doch war genau das der Plan von Tobillino?

Dieser Ansicht sind zumindest ihre Vorjahrs-Kollegen Julian Evangelos (26) und Stephanie Schmitz (24)! "Ja, also was die Intention war, von Tobi und Marcellino, ist für mich absolut klar. Die haben das geschickt eingefädelt, die haben da zusammen ihr Ding durchgezogen, Glückwunsch dafür!", erklärte Julian im Promiflash-Interview bei der SpreadCon by Spreadvertise in Köln. Die ganze Teilnahme sei reine Selbstinszenierung gewesen – jedoch nicht, um einen Partner zu finden, sondern um den Erfolg der Show auszukosten.

Dass durch die vermeintliche Masche der Jungs auch die erst frisch erblühten Beziehungen der beiden gelitten hatten, war besonders für Stephie kein Wunder: "Wenn man da sagt, ey, ich will nur Erfolg haben, ich will nur Follower auf Instagram bekommen, ist es glasklar, dass das so nicht funktionieren wird!", erläuterte die 24-Jährige. Teilt ihr die Meinung der zwei? Stimmt unten ab.

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener und Marcellino Kremers

Instagram / julian.evangelos; Marco Meister / ActionPress Julian Evangelos, Stephanie Schmitz und Daniela Büchner

RTL II / Magdalena Possert Tracy Candela, Marcellino Kremers, Natascha Beil und Tobias Wegener, Finalisten bei "Love Island"

