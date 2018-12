Tobias Wegener und Marcellino Kremers haben sich bei Love Island kennen- und auf ihre ganz eigene Art und Weise lieben gelernt. Zwar gingen die Hotties leer aus, was Partnerinnen angeht, ihre Bromance führen sie aber auch nach der TV-Show fort. Doch sind die zwei mittlerweile zu sehr auf sich fokussiert? Die Ex-Islander Julian Evangelos (26) und Stephanie Schmitz (24) trafen das Duo bei The Dome – ihr Eindruck: Tobillino interessieren sich nicht die Bohne für ihre ehemaligen Inselkollegen!

"Ich fand die Mädels viel sympathischer als die Jungs", verriet Julian im Promiflash-Interview bei der SpreadCon by Spreadvertise. Und auch Stephie machte unmissverständlich klar: Ob Tracy, Jessi, Natascha oder Joana – die Kandidatinnen dieser Staffel waren "so lieb" und "wahnsinnig sympathisch". Doch wie kam es zu diesem Eindruck? "Die Jungs waren so abgekapselt, jeder hat sein Ding gemacht. Das kam nicht so cool rüber", erklärte Julian. "Besonders Tobi und Marcellino, die waren nur zu zweit. Ich wusste nicht so ganz, was ich davon halten soll", fügte Stephanie hinzu.

Dabei komme es in diesem Business gerade für Anfänger darauf an, bei Veranstaltungen Kontakte zu knüpfen: "Da waren die absolut nicht interessiert dran", erinnerte sich Stephanie. Auch Julian hatte noch einen nützlichen Tipp für seine Insel-Nachfolger: "Das Wichtigste ist natürlich auch, immer auf dem Boden zu bleiben. Erfolg hin oder her."

Instagram / fit_tobi93 Marcellino Kremers und Tobias Wegener im Fitnessstudio, November 2018

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener und Marcellino Kremers, "Love Island"-Kandidaten aus 2018

