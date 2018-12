Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Verwandten – und Sophie Turners (22) Familie wird von Jahr zu Jahr größer! Vergangenes Jahr verlobte sich die Schauspielerin mit Musiker Joe Jonas (29). Während der Clan ihres zukünftigen Ehemanns wie sie in Amerika lebt, sind Sophies Familienmitglieder aber auch weiterhin in Großbritannien zu Hause. Höchste Zeit also, dass all ihre Liebsten mal zusammenkamen!

Genau dieses Vorhaben setzten die Turners dieses Weihnachtsfest in die Tat um: Die Eltern der Game of Thrones-Darstellerin luden Sophies Familie in spe über die Feiertage zu sich nach London ein. Ein Instagram-Upload auf dem Account der Bald-Jonas hält den besonders üppig besetzten Weihnachtstisch fest. Zu sehen sind unter anderem ihre Eltern und Schwiegereltern, ihre Brüder, ihre zukünftigen Schwager Frankie und Nick Jonas (26) und natürlich auch ihre frischgebackene Schwägerin Priyanka Chopra (36). Was für eine glückliche Runde – kein Wunder, dass dieses Foto von nahezu allen Familienmitgliedern repostet wurde!

Einzig Kevin Jonas (31) und seine kleine Familie haben es nicht zum Treffen geschafft: Gemeinsam mit seiner Frau Danielle (31) und den beiden gemeinsamen Kindern verblieb er in den Staaten. Aber Gott sei Dank ließen auch sie ihre Fans mit Social-Media-Pics an ihren Weihnachtstagen teilhaben.

Instagram / joejonas Sophie Turner in London

Instagram / joejonas Nick, Joe und Frankie Jonas

Instagram / kevinjonas Danielle und Kevin Jonas und ihre Kinder

