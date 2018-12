Für Eddie Murphy (57) und Paige Butcher (39) gab es dieses Jahr ein besonders schönes verfrühtes Weihnachtsgeschenk! Seit 2012 gehen der Schauspieler und seine Liebste Hand in Hand durchs Leben. Im Mai 2016 krönte ihr gemeinsames Töchterchen Izzy schließlich ihre Gefühle füreinander. Es folgte eine weitere Sensation: Die beiden werden heiraten! Vor der anstehenden romantischen Sause durften sie aber noch ein weiteres Mitglied in ihrer Bilderbuchfamilie begrüßen: Ihr Söhnchen wurde vor wenigen Tagen geboren!

Wie Just Jared und andere US-amerikanische Medien berichteten, habe das Nesthäkchen der Murphy-Family bereits vergangenen Freitag das Licht der Welt erblickt. Der Name des Babys laute Max Charles Murphy. "Mutter und Sohn sind wohlauf", soll der Sprecher des Stand-up-Comedian bestätigt haben. Für den Hollywoodstar, das australische Model und ihre zwei Kids kann das Fest der Liebe also kommen.

Während Max das zweite Kind für Paige ist, war ihr 57-jähriger Verlobter schon deutlich zeugungsfreudiger unterwegs. Aus ehemaligen Beziehungen entsprungen bereits seine Sprösslinge Eric (29), Christian (27), Bella Zahra (16), Zola Ivy (18), Shayne Audra (23), Bria (28), Miles Mitchell (25) und Angel (11).

Kris Connor/Getty Images Eddie Murphy im Oktober 2015

Kris Connor/Getty Images Paige Butcher und Eddie Murphy beim Mark Twain Prize For Humor 2015

Kevork Djansezian/Getty Images Paige Butcher und Eddie Murphy bei den Academy Awards 2015

