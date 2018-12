Große Verwirrung um den Beziehungsstatus der Ex-Love Island-Kandidatin Natascha Beil! Die Blondine hatte in der diesjährigen Ausgabe des Kuppelformats nach der großen Liebe gesucht – und sie zumindest kurzzeitig in ihrem Staffel-Kollegen Tobias Wegener gefunden – seit Oktober ist sie nämlich wieder Single. Im Dezember ließ sie sich mit dem Fitness-Model Manuel ablichten, doch jetzt ist klar: Ein Paar sind der Hottie und Tascha aber nicht!

"Tascha war nur ein wenig feiern und hat dort Manu kennengelernt. Die beiden haben zusammen ein Foto gemacht und das war es dann auch schon", lautet das Statement vom Management der 28-Jährigen gegenüber Promiflash. Dabei schrieb der Beau unter das gemeinsame Instagram-Pic von besagtem Abend noch "In love", also "verliebt". Zumindest wenn es nach der gebürtigen Hessin geht, sollten ihre Fans dieses Zitat aber wohl nicht allzu wörtlich nehmen.

Die Weihnachtsfeiertage verbrachte die Friseurmeisterin deshalb auch nicht mit einem neuen Mann an ihrer Seite, sondern mit ihrer Familie und vor dem Fernseher, wie sie am Mittwoch in ihrer Instagram-Story verriet: "Gestern habe ich gar nichts gemacht. Ich habe einfach den ganzen Tag meine Serie geguckt, die ich neu entdeckt habe. Kann man ja mal machen, am ersten Weihnachtsfeiertag."

Instagram / yeahitsmanu Ex-"Love Island"-Kandidatin Natascha mit dem Fitnessmodel Manuel

Instagram / yeahitsmanu Manuel, Fitness-Model

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

