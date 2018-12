Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) genießen das ganz normale Leben als Paar – und demnächst sogar als Ehepaar! An Heiligabend stellte der Musiker seiner Angebeteten die Frage aller Fragen und Heidi nahm den Antrag natürlich an. Doch was treiben Teidi denn nun als frisch verlobtes Couple? Sie stehen gemeinsam in der Küche, bereiten ein schmackhaftes Abendessen vor und strahlen dabei bis über beide Ohren. Ob sie wohl schon mal für ihr Hochzeitsessen üben?

"Was machst du denn da Leckeres, mein Schatz?", hört man Heidi in ihrer Instagram-Story sagen, während die GNTM-Chefin Tom beim Zubereiten eines Nudelauflaufs filmt. Doch es blieb nicht nur bei dieser überbackenen Köstlichkeit: Dazu servierten die zwei gedünsteten Spargel auf Tomaten, einen Gurkensalat mit Zwiebeln und klassisch deutsche Bratwürste – ihre kulinarischen Wurzeln scheinen die beiden Wahlamerikaner offensichtlich nicht vergessen zu haben. Als Dessert freuten sie sich später noch über rosarote Zuckerwatte.

Ob es auch gutbürgerliche Küche auf ihrer Hochzeit geben wird? Immerhin ist Heidi ein großer Fan von traditionellen Gerichten aus ihrer alten Heimat. "Ich koche viele Sachen – Schnitzel mit Kartoffeln, Gemüse, Hackbällchen", verriet das Model neulich im Interview mit dem US-Magazin National Enquirer. Ihre selbst gemachte Sauerkraut-Suppe komme bei ihren amerikanischen Freunden allerdings nicht ganz so gut an, scherzte sie weiter.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz am Heiligabend 2018

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz mit einem Nudelauflauf, Dezember 2018

Anzeige

Antonello Tavera / MEGA Heidi Klum und Tom Kaulitz in Porto Cervo, Sardinien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de