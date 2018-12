Von dieser Netz-Bekanntschaft wussten wohl die wenigsten! Spätestens seit seinem Auftritt in dem Film "Der Medicus", in dem Elyas M'Barek (36) im Jahr 2013 an der Seite von Tom Payne (36) und Ben Kingsley (74) über die Leinwand flimmerte, ist klar: Der Fack ju Göhte-Star ist auch in der internationalen Schauspielszene gut vernetzt. Popstars gehören aber offenbar ebenfalls zum Freundeskreis des gebürtigen Münchners! Im Rahmen seines jüngsten TV-Auftritts verriet der Synchronsprecher nun, dass er schon des Öfteren mit Robbie Williams (44) gechattet hat.

Am vergangenen Donnerstag war Elyas zu Gast in der Jahresrückblicks-Show 2018 – Das Quiz. Im Rahmen der Sendung kam er auch auf seinen Kontakt zu dem ehemaligen Take That-Mitglied zu sprechen. Wie sich die beiden kennengelernt haben? Der Brite habe sich einmal in einem Instagram-Livestream an seine Fans gewandt – und dabei habe sich auch der 36-Jährige in das Gespräch eingeklinkt und ihn angeschrieben. Sein Kommentar sei dem "Angels"-Interpreten aber eigentlich nur zufällig aufgefallen. Durch einen kurzen Check auf Google habe Robbie dann allerdings festgestellt, dass Elyas die deutsche Synchronisationsstimme von Paddington dem Bär übernommen hat. "Ich meinte dann: 'Ja, aber ich bin nur die Stimme', und er: 'Ich bin auch nur eine Stimme'", erinnerte sich der Bambi-Preisträger an ihr Gespräch zurück.

Inzwischen hätten sich bereits mehrere solcher Online-Gespräche zwischen den Promis ergeben: "Wir haben so eine Art Chat-Freundschaft", verriet Elyas weiter. Ob sie ihre Netz-Bekanntschaft auch mal für ein gemeinsames Projekt nutzen wollen, verriet er allerdings nicht. Hättet ihr gedacht, dass sich die beiden kennen? Stimmt ab!

Getty Images Elyas M'Barek bei den Lola-Awards im April 2018

Getty Images Robbie Williams beim "The X Factor"-Launch im Juli 2018

Instagram / elyjahwoop Elyas M'Barek, Schauspieler

