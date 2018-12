Jared Padaleckis (36) Vorliebe für Beanies hat einen feuchtfröhlichen Hintergrund! Der Supernatural-Schauspieler hat sein Markenzeichen gefunden – sehr oft sieht man den Dean Forester-Darsteller nämlich mit einer gestrickten Kopfbedeckung. Dabei hat der Hollywood-Beau klischeehafterweise eigentlich nichts zu verstecken: Der 36-Jährige ist mit einer vollen, schulterlangen Mähne gesegnet. In einer TV-Show verriet der Dreifach-Papa jetzt, dass er seit einer besonderen Trainingseinheit fast nicht mehr auf Mützen verzichten kann!

Am vergangenen Donnerstag war Jared in der TV-Show Live with Kelly and Ryan zu Gast. Im Interview erklärte er schließlich, was hinter dem Fashion-Statement steckt. Als er vor einiger Zeit nämlich im Gym auf einem Laufband trainierte, sei es zu einem peinlichen und schwitzigen Zwischenfall gekommen: "Jemand ist auf das Laufband neben mir gestiegen und ich hab der Person zugenickt. Und auf einmal schaute der Typ auf seine Hand, als ob etwas von der Decke tropfen würde. Daraufhin hab ich gecheckt, dass ich beim Laufen alle mit dem Schweiß aus meinen Haaren vollspritze. Dagegen musste ich was tun!"

Zufällig trifft der Serienheld mit den Kopfbedeckungen bei seinen Fans auch noch voll ins Schwarze: Im Netz gelte er nämlich als der einzige Mann, der mit Beanies gut aussieht, wie der Moderator Ryan Seacrest (44) in der Sendung zusätzlich betonte. Aber auch wenn er mal "oben ohne" rumläuft, kann er meistens glänzen: "Ich habe gut bezahlte Stylisten, die sich um meine Frisur kümmern. Wenn ich allein bin, sieht das anders aus."

Getty Images Jared Padalecki, Schauspieler

Getty Images Jared Padalecki im Juli 2018

Instagram / jaredpadalecki Jared Padalecki, Schauspieler

