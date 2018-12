Zum ersten Mal: Vincent Cassel (52) erwartet Nachwuchs – und das nach gerade einmal vier Monaten Ehe! Im August gab der Schauspieler Tina Kunakey das Jawort: In dem französischen und 31 Jahre jüngeren Model hat Vincent die Liebe seines Lebens gefunden. Und nun wird ihr perfektes Glück auch noch durch ein gemeinsames Kind abgerundet. Bekannt gegeben haben es die zwei zwar noch nicht – doch Tinas Babybauch spricht für sich!

In diesem Jahr war das frischgebackene Paar an Weihnachten noch zu zweit – 2019 können sich die beiden über ein drittes Mitglied in ihrer kleinen Familie freuen. Genauere Details zu ihrem Wonneproppen halten Vincent und Tina noch nicht zurück – nur ihren Bump kann die Laufstegschönheit definitiv nicht mehr verstecken. Bilder zeigen sie in Orly, einem Örtchen nahe Frankreichs Hauptstadt Paris und auf denen lässt sich eindeutig eine kleine Wölbung erkennen – die in den kommenden Monaten ganz sicher noch an wachsen wird.

Bekannt ist Vincent vor allem durch seine Rolle im Psycho-Drama "Black Swan": Als knallharter Tanzdirektor Thomas Leroy verdrehte er dort seinen Ballett-Schülerinnen reihenweise den Kopf. Auch in "Oceans 12" machte der 52-Jährige als Baron François Toulour eine legendäre Figur. Ob er seinem Sprössling sein schauspielerisches Talent vererben wird? Was meint ihr? Stimmt ab!

Instagram / vincentcassel Model Tina Kunakey und Schauspieler Vincent Cassel

Getty Images Vincent Cassel und Tina Kunakey

Getty Images Tina Kunakey und Vincent Cassel, Model und Schauspieler

