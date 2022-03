Hat er etwa eine neue Frau an seiner Seite? Younes Bendjima (28) wurde 2016 bekannt, weil er Keeping up with the Kardashians-Beauty Kourtney Kardashian (42) den Kopf verdreht hatte. Ganze zwei Jahre turtelten die beiden durch die Medien. Seitdem ist es liebestechnisch ruhig um das Male-Model geworden. Doch nun überraschen Aufnahmen des Hotties die Fangemeinde: Younes wurde mit einem Model erwischt, das eigentlich mit einem Hollywoodstar verheiratet ist!

Paparazzi erwischten den 28-Jährigen vor wenigen Tagen mit Tina Kunakey (24), der Ehefrau von Schauspieler Vincent Cassel (55). Aufnahmen, die Got Celeb vorliegen, zeigen die beiden beim Verlassen eines Hotels. Ziemlich vertraut schlendern Younes und Tina auf den Schnappschüssen durch die Straßen und liegen sich sogar in den Armen. Geht bei den beiden etwa mehr?

Zu einer möglichen Liebelei haben sich bislang weder das Model noch der Ex von Kourt geäußert. Diese angebliche Beziehung dürfte für Fans aber auch ziemlich überraschend kommen. Immerhin sind Tina und der "Black Swan"-Darsteller im April 2019 zum ersten Mal Eltern geworden. Für Vincent ist es das dritte Kind – mit seiner Ex-Frau Monica Bellucci (57) hat er bereits zwei Töchter.

Getty Images Tina Kunakey, Model

Getty Images Tina Kunakey und Vincent Cassel im Februar 2020

Getty Images Vincent Cassel, Schauspieler

