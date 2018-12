Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) schweben seit ihrer Verlobung wohl noch eine Wolke höher als ohnehin schon. Nach gut neun Monaten Beziehung machte der Tokio Hotel-Gitarrist der Germany's next Topmodel-Jurorin kürzlich einen Antrag, den die vierfache Mutter annahm. Nur wenige Tage vor dem großen Moment ging das Paar noch mal ganz leger Essen. Auf diesen Bildern hatte Heidi wohl noch keine Ahnung, was ihr bevorsteht.

Am Donnerstagabend vor dem Weihnachtsfest beschloss das Couple, eine chinesische Gastrokette zu besuchen. Von diesem Ausflug bekamen die Paparazzi Wind und lichteten die Turteltauben beim Verlassen des Ladens ab. Sonderlich harmonisch und freundlich schauen der 29-Jährige und das Model auf den Aufnahmen nicht gerade, was vermutlich am unerwarteten Blitzlichtgewitter lag. Aber der Musiker hielt die Hand seiner Freundin ganz liebevoll fest und lotste sie vorbei an den lauernden Fotografen zu ihrem Wagen. Für Heidi war der Anlass dieses Restaurantbesuches auch alles andere als festlich: Sie zog sich anscheinend nicht einmal einen Büstenhalter an.

Mit dabei war natürlich Toms Zwillingsbruder Bill (29). Gut möglich, dass zumindest der Sänger von dem bevorstehenden Antrag wusste. Für die Promiflash-Leser gilt der Frontmann der Band zudem als heißester Anwärter auf den Trauzeugenposten.

HBGM/MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum in Beverly Hills

Anzeige

MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum beim Verlassen eines Restaurants

Anzeige

HBGM/MEGA Bill Kaulitz vor dem Restaurant "Mr. Chow"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de