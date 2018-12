Hat sie es damit etwa übertrieben? Alle Jahre wieder feiern die Kardashians zu Weihnachten eine Megasause. In diesem Jahr veranstaltete Kim (38) diese Party und übertrumpfte sich im wahrsten Sinne selber. Natürlich ließ es sich die Unternehmerin da nicht nehmen, dieses Spektakel in Bildern festzuhalten – doch auf den Pics fällt vor allem eines besonders auf: Kims Töchterchen North (5) trägt knallroten Lippenstift!

Via Instagram teilte die 38-Jährige ein paar niedliche Schnappschüsse von sich, ihrem Mann Kanye West (41) und ihren drei Kindern. Vor allem die Fünfjährige geriet mit ihrem besonderen Beauty-Statement in den Fokus. "Wie alt ist North? Lippenstift – wirklich?" oder "Roter Lippenstift bei einem fünfjährigen Kind, was soll das? Lasst sie einfach ein Kind sein", äußerten sich zwei aufgebrachte User.

Doch Kim hatte auf diesen ganzen Hate eine plausible Erklärung. In einem Tweet erklärte die brünette Beauty, dass ihre Tochter sich ganz allein dazu entschieden hat. "Es ist schließlich zu einer besonderen Gelegenheit", schrieb die Business-Lady auf Twitter. Was haltet ihr davon, dass North bereits ihre Lippen schminken darf? Stimmt ab!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Tochter North West

Instagram / kimkardashian Saint West, North West, Kanye West, Kim Kardashian und Chicago West

TNYF/WENN.com Kim Kardashian und North West in New York, September 2018

