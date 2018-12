Ob Herzogin Meghan (37) das ihrem Baby-Bauch zu verdanken hat? Für gewöhnlich sieht man die Liebste von Prinz Harry (34) zwar ausschließlich in schicker Designer-Kleidung, Stöffchen von Freundin und Modemacherin Victoria Beckham (44) kamen der Herzogin von Sussex bisher aber nicht auf die Haut. Pünktlich zum Fest der Liebe änderte sich das nun allerdings: Entgegen ihrer vorherigen Prinzipien schmiss sich die Neu-Engländerin zum Weihnachtstag von Kopf bis Fuß in die Mode ihrer Freundin!

Zu den royalen Feierlichkeiten zum 25. Dezember im Sandringham erschien die Bald-Mama in einem navyfarbenen Woll-Kleid mit passendem Mantel und Hut aus der Kollektion von Victoria Beckham. Eine Premiere, wie eingefleischte Meghan-Fans wissen! 2017 hatte die heutige Herzogin von Sussex der britischen Glamour noch gestanden, warum sie bisher auf die feinen Stöffchen verzichtet hatte: "Nur, weil manche Dinge an der Stange umwerfend aussehen, bedeutet das nicht, dass sie auch an mir umwerfend aussehen. Zum Beispiel liebe ich Victoria Beckhams Kleider, aber ich habe nicht den langen Oberkörper, um die Silhouette tragen zu können."

Zwar ist der Oberkörper des Neu-Royals inzwischen wohl kaum länger geworden, trotzdem hat sich Meghans Silhouette eindeutig verändert. Schließlich trägt die werdende Mutter mittlerweile ein kugelrundes Baby-Bäuchlein vor sich her – womöglich der Grund, warum ihr die Kleider ihrer Designer-Freundin aktuell doch stehen.

Getty Images David und Victoria Beckham bei Herzogin Meghan und Prinz Harrys Hochzeit

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sandringham

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry an Weihnachten 2018 in Sandringham

