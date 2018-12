So viel hat Denise Kappès (28) noch nie von ihrem kleinen Schatz gezeigt! Die Ex-Bachelor-Kandidatin wurde Ende September zum ersten Mal Mutter. Bereits vor der Geburt stellte die Influencerin klar, dass sie ihr Baby im Netz nicht komplett zeigen werde. Aus diesem Grund verdeckte die 28-Jährige ihren kleinen Ben-Matteo stets mit einem Emoji, wenn sie ihn via Social Media zeigte – bis jetzt. Nun teilte Denise zum ersten Mal ein Bild von ihrem Nachwuchs, auf dem das Gesicht ihres Sprösslings fast ganz zu sehen ist!

Lediglich die Mundpartie des Baby-Boys ist verpixelt – die Sicht auf Ben-Matteos Augen ist auf Denise' neuestem Instagram-Bild dagegen frei. Zu dem süßen Foto schrieb die Neu-Mama auch einige rührende Zeilen an ihren Prinzen: "Du hast mich so stark gemacht und mir gezeigt, was wirklich im Leben zählt. Jeden Tag zauberst du mir ein Lächeln ins Gesicht." Es gebe zwar auch Minuten, in denen er ihr den letzten Nerv rauben würde, aber die Tage, die sie mit ihm erleben dürfe, seien einfach unbezahlbar.

In einem weiteren Abschnitt erklärte die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin außerdem, warum sie ihr Kind jetzt doch zeigt: "Diese großen braunen Augen, die sich langsam durchsetzten, kann ich euch einfach nicht vorenthalten! Er ist so schön. Auch, wenn manche jetzt vielleicht wieder stänkern müssen, ich wollte euch einfach mal zeigen, wie stolz ich auf meinen wunderschönen Sohn bin."

