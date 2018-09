Bei Denise Kappès (28) läuft der Baby-Countdown! Die Ex-Bachelor-Kanditatin ist zum ersten Mal schwanger und der Geburtstermin steht kurz bevor. Zwar soll ihr kleiner Junge eigentlich erst im Oktober zur Welt kommen, doch die Ärzte rechneten eher mit einem September-Kind erzählte die Influencerin ihren Fans. Während ihrer Schwangerschaft hielt sie ihre Follower mit regelmäßigen Posts via Social Media auf dem Laufenden. Bleibt sie auch nach der Geburt in den sozialen Netzwerken aktiv und wird sogar ihren Nachwuchs zeigen?

Diese Frage beantwortete Denise ihren Anhängern in ihrer Instagram-Story: "Natürlich werde ich versuchen alles bestmöglich mit euch zu teilen. Ich glaube man ist so überwältigt und glücklich, dass man hier und da ein wenig zeigt." Dabei zieht die 28-Jährigen aber eine klare Grenze: "Das Gesicht bleibt tabu." Zumindest wolle sie das erst einmal so handhaben, was einmal später sei, werde man sehen.

Seit ihrer Trennung von Noch-Ehemann Pascal (28) ist der Reality-Star vorsichtiger geworden, wenn es um ihr Privatleben im Netz geht. Ihren neuen Freund zum Beispiel hielt sie wochenlang geheim. Inzwischen hat die Tattoo-Liebhaberin ein Pärchen-Pic mit ihrer neuen Liebe gepostet.

