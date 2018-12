Teure Bahnfahrt für Martina Big! Ihr Geld gibt die ehemalige Flugbegleiterin gerne für Schönheits-OPs oder für eine komplette Veränderung ihrer Hautfarbe aus – diese Woche bekam sie eine Rechnung der anderen Art. Am Donnerstag war der Silikon-Fan zusammen mit Ehemann Michael in Frankfurt unterwegs, als es in der S-Bahn passierte: Die Fahrscheine wurden kontrolliert. Gültige Tickets konnten die beiden allerdings nicht vorweisen.

Wie Bild erfahren hat, wurden die Neu-Dunkelhäutige und ihr Gatte auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen überführt. Mit Gepäck saßen sie gegen 18:50 Uhr im Zug, ohne vorher Fahrkarten gelöst zu haben. Ein Mitreisender beobachtete und filmte die Szene. Auf die Ex-Supertalent-Kandidatin und ihren Liebsten sollen nun jeweils 60 Euro Strafe zukommen.

Im Gegensatz zu den Kosten ihrer Beauty-Eingriffe ist Martinas Knöllchen relativ günstig. Satte 60.000 Euro soll die Frau mit dem größten Busen Europas schon für ihre Operationen ausgegeben haben – als nächstes steht eine Veränderung der Nase auf dem Programm.

Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock Martina Big zu Gast in der Fernsehshow "This Morning in London"

