Auf ihren Partner kann sie sich verlassen: Seit über einem Jahr sind die ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Pia Tillmann (30) und Steffen Donsbach (34) stolze Eltern eines Kindes. Ihr Sohnemann Henry erblickte Ende September 2017 das Licht der Welt und bereichert seitdem das Leben der zwei. Mit Promiflash sprach Pia jetzt über das Mamasein und wie sich ihr Freund Steffen so schlägt!

Dem 34-Jährigen geht die neue Papa-Rolle offenbar locker von der Hand: Im Promiflash-Interview plauderte die Vollblutmama ganz offen über die Vaterqualitäten ihres Partners. "Steffen macht das super. Er weiß ganz genau, was ich haben möchte und wir sind uns da auch – was die Erziehung betrifft – total einig und von daher läuft es echt toll", schwärmt die 30-Jährige von ihrem Schatz.

Schreit das nicht nahezu nach einem zweiten Kind für das Paar? "Auf gar keinen Fall, eins reicht erst mal. Man schläft einfach wirklich wenig. Eins reicht und dann mal schauen was so in drei, vier Jahren ist", gibt Pia im Gespräch offen zu.

Instagram / derdonsbach Pia Tillmann und Steffen Donsbach

Anzeige

Instagram / derdonsbach Steffen Donsbach, Schauspieler

Anzeige

Instagram / piatillmann Pia Tillmann mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de