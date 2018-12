Da hat jemand aber voll ins Schwarze getroffen! Die Riverdale-Stars Camila Mendes (24) und Charles Melton (27) sind erst seit wenigen Monaten offiziell ein Paar, doch schon jetzt scheint der 27-Jährige den Geschmack seiner Liebsten bestens zu kennen. Zu Weihnachten überraschte der Schauspieler seine hübsche Freundin nämlich mit einem ganz besonderen Geschenk – und dieses hat er sich allem Anschein nach auch einiges kosten lassen!

Laut Just Jared zeigt Camila vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story, welches wundervolle Geschenk ihr Partner ihr zu Weihnachten unter den Baum gelegt hat. In einer rosa Schachtel kamen unter dem ebenfalls rosafarbenen Seidenpapier High Heels des Luxus-Labels Miu Miu zum Vorschein. "Hat er gut gemacht", schrieb die Seriendarstellerin zu der Aufnahme des besonderen Präsents. Melton hat für das Geschenk seiner Liebsten keine Kosten und Mühen gescheut, immerhin kosten die Logo-Stiefeletten fast 800 Euro! Doch Geld hin oder her – Camila scheint sich über die luxuriösen Schuhe sehr gefreut zu haben.

Vielleicht führt die 24-Jährige ihre neuen Heels zum ersten Mal in Südkorea aus. Dorthin geht es für sie und Charles nämlich, wie sie mit einem weiteren Schnappschuss in ihrer Instagram-Story zeigte, auf dem Flugtickets der beiden zu sehen waren.

