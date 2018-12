Camila Mendes (24) und Charles Melton (27) haben es endlich offiziell gemacht! Im vergangenen Oktober überraschten die Riverdale-Stars ihre Fans – die zwei sind tatsächlich in einer Beziehung! Das verkündete die Veronica Lodge-Darstellerin mit einem niedlichen Pärchenbild der beiden im Netz. Nach ihrem Couple-Outing wagten die Schauspieler nun den nächsten großen Schritt: Cami und Charles gaben jetzt ihr Red-Carpet-Debüt als Paar!

Am 6. Dezember besuchten die Frischverliebtem gemeinsam die GQ Men Of The Year Party in Beverly Hills: Arm in Arm posierten Camila und Charles für die Fotografen – ein superniedlicher Anblick, da die Halbbrasilianerin trotz hoher Pumps gut einen Kopf kleiner als ihr Liebster ist! Während die Beauty den Red Carpet ganz in Pink rockte, wählte der Hottie für den Anlass einen klassischen dunkelblauen Anzug à la James Bond. Ihre "Riverdale"-Kollegen Marisol Nichols (46), Madelaine Petsch (24) und Cole Sprouse (26) feierten am Donnerstagabend ebenfalls mit den Turteltauben.

Gegenüber Fox News verriet Camila kürzlich, warum es für sie außer Frage stand, ihre Beziehung zu Charles geheim zu halten: "Ich wollte in der Lage sein, ein normales Leben zu führen [...] und ihn küssen zu können, wann immer ich will", erklärte die 24-Jährige. "Ich war noch nie besonders verschlossen. Ich meine, ich hab nichts zu verbergen."

Matt Winkelmeyer/Getty Images for GQ Marisol Nichols, Charles Melton, Camila Mendes, Madelaine Petsch und Travis Mills

Matt Winkelmeyer/Getty Images for GQ "Riverdale"-Stars Camila Mendes und Cole Sprouse

Phillip Faraone/Getty Images Camila Mendes, "Riverdale"-Hauptdarstellerin

