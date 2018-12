Plant Tabea Heynig (48) bereits weiteren Nachwuchs? Im Februar brachte die Schauspielerin im Alter von 47 Jahren ihr erstes Kind zur Welt. Seit der Geburt ihres kleinen Monty hat sich das Leben der Soapdarstellerin und ihres Mannes Oliver verändert. Die beiden genießen ihr spätes Elternglück in vollen Zügen. Doch könnte sich das Paar trotz des fortgeschrittenen Alters noch ein weiteres Kind vorstellen?

Im Interview mit Bunte lüftet die heute 48-Jährige das Geheimnis um weiteren Nachwuchs. "Ich bin so dankbar, dass mir ein gesundes Kind geschenkt wurde, aber noch mal möchte ich das Schicksal nicht herausfordern. Das Risiko wäre mir in meinem Alter einfach zu groß", so die hübsche Brünette. Mit 47 Jahren galt die Schauspielerin nicht nur als Spätgebärende, die Schwangerschaft war auch mit gewissen Risiken verbunden. Die Unter uns-Darstellerin ist sich deshalb sicher: "Jetzt bleibt's bei einem Baby."

Weiter erklärt die 48-Jährige, dass es für sie nicht möglich war, früher ein Kind zu bekommen. Nach eigenen Aussagen habe ihr dazu immer der passende Mann an ihrer Seite gefehlt. Diesen hat sie nun offenbar mit Ehemann Oliver gefunden.

Instagram / tabeaheynig Tabea Heynig mit ihrem Sohn Monty

Anzeige

Sascha Steinbach/Getty Images Tabea Heynig, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / tabeaheynig Söhnchen Monty und Tabea Heynig

Anzeige

Könnt ihr Tabea verstehen? Absolut Eher nicht Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de