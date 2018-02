Jetzt sind sie zu dritt! Nachdem Unter uns -Star Tabea Heynig (47) erst am 10. Januar dieses Jahres vor den Traualtar schritt, folgte nun das nächste Highlight ihrer Liebe: Tabea und ihr Ehemann Oliver sind Eltern eines kleinen Jungen geworden!

Monty heißt der Erstgeborene der 47-Jährigen und ist ein absolutes Wunschkind des Paares: "Es ist kaum in Worte zu fassen: Wir sind unfassbar glücklich, dankbar und auch unfassbar müde! Wie wahrscheinlich alle frischgebackenen Eltern haben wir unser Baby nach der Geburt einfach nur schockverliebt stundenlang angestarrt: es schlief" , teilte die Britta Schönfeld-Darstellerin RTL mit. Ihre gesamte "Unter uns"-Crew gratulierte der brünetten Beauty zu ihrem Mutterglück.

Für ihre Rolle in der Daily Soap hieß es für Tabea erst einmal Abschied nehmen. So zog ihr Charakter Britta für den Job nach Singapur. Doch viele Fans dürften sich jetzt freuen, denn wie nun bekannt wurde, wird es kein Abschied für immer sein. Nach einer Babypause will die Neumama wieder zu ihrer Soap-Familie zurückkehren!