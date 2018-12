Sind sie jetzt wirklich ein Paar? Eigentlich hielten bis vor wenigen Tagen die Fans von Sophia Thomalla (29) noch Gavin Rossdale (53) für ihren Freund. Doch am Freitag tauchten plötzlich Fotos des Models auf, wie sie mit Fußballer Loris Karius (25) knutscht. Zudem postete sie ein Foto des Torwarts mit einem Herzchen auf Social Media und auch Gavin liked Bilder des Sportlers. Und jetzt wurden die beiden erneut beim Turteln gesichtet.

In Miami im US-Bundesstaat Florida scheinen Sophia und Loris momentan die letzten Tage des Jahres genießen zu wollen. Am Strand kamen die zwei sich am Wochenende wieder näher, küssten sich, lachten und spazierten zusammen durch den Sand. Auf Instagram ist es auch ungewöhnlich still bei der Tattoo-Liebhaberin. Will sie womöglich eine entspannte Zeit mit ihrem neuen Freund verbringen?

Bisher haben beide eine mögliche Beziehung weder bestätigt noch dementiert. Auch Gavin hielt sich bedeckt. Er besuchte am Samstag eine Hochzeit eines befreundeten Paares in Großbritannien, wie aus seiner Insta-Story hervorging.

MEGA Loris Karius und Sophia Thomalla in Miami

