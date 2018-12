Eine freudige Überraschung nach ganz viel Dunkelheit! Im Februar dieses Jahres wurde die traurige Nachricht bekannt: Der Sohn von Schauspieler Rob Delaney war an einem Hirntumor gestorben. Der kleine Henry wurde nur zweieinhalb Jahre alt. Fünf Monate später verkündete der "Catastrophe"-Star die frohe Botschaft, dass seine Frau Leah zum vierten Mal schwanger sei. Was bisher ein wohlgehütetes Geheimnis war: Das Baby ist bereits seit August auf der Welt!

Der 41-Jährige erklärte in einem Interview mit dem The Sunday Times Magazine, dass Leah schon vor Henrys Tod in anderen Umständen gewesen sei. So kurz nach der Tragödie erneut Nachwuchs zu bekommen, habe in Rob gemischte Gefühle ausgelöst: "Noch ein weiteres Kind zu haben, vermindert in keinster Weise unsere Trauer, weil Henry gestorben ist. Dass Henry gestorben ist, macht unseren neuen Sohn nicht weniger bezaubernd." Ihr Junge verdiene ihre volle Aufmerksamkeit und all ihre Liebe. Wie der jüngste Sprössling heißt, ist bisher nicht bekannt.

Als Vater müsse Rob jetzt lernen, mit seinen Ängsten und Sorgen umzugehen. Er versuche, seine Paranoia in den Griff zu bekommen, was die Gesundheit seines Sohnes betrifft. Der Hirntumor war bei Henry im Alter von nur wenigen Monaten diagnostiziert worden.

Twitter / Rob Delaney Rob Delaney und sein Sohn Henry (links)

Anzeige

Brett D. Cove/Silverhub Media/ActionPress Leah und Rob Delaney bei den BAFTA Television Craft Awards 2018

Anzeige

Getty Images Rob Delany bei einer Party nach den Emmy Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de