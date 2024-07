Krass! Hugh Jackman kann 800 Liegestütze pro Tag machen!

Am Set des neuen "Deadpool & Wolverine"-Films sorgte Hugh Jackman (55) bei seinen Kollegen für großes Staunen! Rob Delaney (47), der in dem Action-Streifen die Rolle des Peter "Sugar Bear" spielt, erzählt gegenüber Virgin Radio UK, wie begeistert er von der gewaltigen Fitness des Australiers gewesen sei. "Hugh Jackman ist so durchtrainiert und muskulös, trägt oft ärmellose Oberteile oder gar keine und ist dabei ein sehr netter Kerl", meint der Schauspieler. Hugh habe viel trainiert, auch am Set: "Hugh Jackman ließ sich routinemäßig auf den Boden fallen und machte Liegestütze. Ich habe gesehen, wie er an einem Tag 800 Liegestütze gemacht hat, und zwar langsam und in perfekter Form." Mit einem Augenzwinkern fügt Rob hinzu: "Wenn also buchstäblich ein Bus auf dich fallen würde und [Hugh] da wäre, müsstest du dir keine Sorgen machen. Er würde ihn sofort von dir heben, und dir ginge es gut."

Der 55-Jährige kehrt für den neuen Film als Wolverine zurück, eine Rolle, die er zuvor in acht "X-Men"-Filmen verkörperte und eigentlich nach "Logan" aufgeben wollte. In einem gemeinsamen People-Interview mit seinem Co-Star Ryan Reynolds (47) erzählte er, wie sehr er sich trotzdem darüber freute, die Rolle erneut zu spielen, auch wenn sein Körper anfangs etwas schmerzte. Die größte Herausforderung für Hugh sei jedoch die Diät gewesen, die nötig war, um seine körperliche Form zu halten. "Ich muss viel essen", erklärte er und betonte, dass es schwierig sei, das nötige Gewicht zuzulegen, da er von Natur aus eher schlank sei. Er habe fünf bis sechs Mahlzeiten pro Tag gegessen. "Das klingt für manche vielleicht großartig, aber es ist nicht die Art von Essen, die man wirklich genießen würde", ergänzte sein Kumpel Ryan.

Im Jahre 2000 war Hugh das erste Mal in die Rolle des Mutanten geschlüpft. Seine Figur und die Filme, in denen er zu sehen war, haben die ganze Welt geprägt. Wie der Filmstar bei der Pressekonferenz von "Deadpool & Wolverine" im Beisein von Promiflash erklärt, weiß er das zu schätzen. "Ich gehe damit nicht leichtfertig um. [...] Niemand hier setzt jemanden mehr unter Druck als wir uns selbst, und ich kann für mich sagen, dass Wolverine tatsächlich das Fundament meiner Filmkarriere ist. Es war das größte Privileg für mich, ihn zu verkörpern", meint er und betont, dass er immer 150 Prozent bei der Arbeit gebe.

Aber auch Ryan musste für seine Rolle als Deadpool ordentlich trainieren! Der Hollywoodstar arbeitete intensiv mit Personaltrainer Don Saladino zusammen, der eigens für ihn ein besonderes Trainingsprogramm entwickelte. Der Schwerpunkt von Ryans Training lag auf Belastbarkeit und nicht auf sinnloser Anstrengung. Im Gespräch mit Daily Mail lobte der Sportler besonders die Disziplin des Schauspielers: "Das ist ein Typ, für den 'locker lassen' nicht zum Vokabular gehört... Wenn er darüber nachdenkt, einen Tag freizunehmen und sich zu erholen, dann klopfe ich mir selbst auf die Schulter, weil wir ihm beigebracht haben, dass Erholung wirklich wichtig ist."

Auch die Fans von Taylor Swift (34) können sich offenbar auf den neuen Superhelden-Streifen freuen. Ein Foto, das vor kurzem im Internet auftauchte, zeigt Ryans Charakter Deadpool ganz im Stil von Taylors Album "Evermore". Dies sorgte für reichlich Spekulationen in den sozialen Medien. Die Swifties auf X sind sich einig: "Entweder ist sie in 'Deadpool & Wolverine' zu sehen oder sie macht den Soundtrack. Es muss etwas zu bedeuten haben!" Ob Taylor tatsächlich Teil des Films ist, wird sich bald herausstellen, aber die Vorfreude der Fans ist bereits ungebrochen.

Getty Images Ryan Reynolds, Emma Corin, Rob Delaney und Hugh Jackman

Getty Images Ryan Reynolds und Hugh Jackman, 2024

ActionPress Hugh Jackman als Wolverine in "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit"

Getty Images Ryan Reynolds bei der Premiere von "IF" im Mai 2024

