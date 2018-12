Noch ein Weihnachten ohne Mama! Schon vor neun Jahren hat Reality-TV-Star Jade Goody den Kampf gegen den Gebärmutterhalskrebs verloren. Nur einen Monat zuvor heiratete die damals 27-Jährige ihren Freund Jack Tweed, den sie bei Big Brother kennengelernt hatte. Dieses Weihnachten erinnerte aber ein anderer, ihr Ex-Freund Jeff Brazier, an Jade. Die gemeinsamen Söhne Bobby und Freddie haben sich eine besondere Hommage für ihre Mama ausgedacht.

Am ersten Weihnachtsfeiertag postete Jeff ein Bild auf Instagram ein Bild von den 15- und 14-jährigen Söhnen, wie sie am Strand von Brighton jeder einen Herzballon in Andenken an ihre Mutter steigen ließen. Die Familie widmete den Beitrag aber nicht nur der viel zu früh verstorbenen Jade: "Ich denke an alle, die an jemanden denken". Der emotionale Schnappschuss rührte auch die Follower – sie gedachten Jade in zahlreichen Kommentaren.

Bei Twitter erklärte der Vater gleichzeitig, wie die Familie zu Weihnachten mit dem Tod umgeht. "Es war egal, wie viele Geschenke wir unter dem Baum hatten. Solange wir nicht mit dem Verlust umgegangen sind, hat es sich angefühlt, als würde zu sehr etwas im Raum stehen. Jetzt ist dieser Tag hauptsächlich ihrer Mutter gewidmet und dann dem eigentlichen Fest", schrieb Jeff.

The Picture Library/GettyImages Jack Tweed und Jade Goody (†)

jacktweed_ Jack Tweed und Jade Goody (†) bei ihrer Hochzeit im Februar 2009

Bruno Vincent/GettyImages Jade Goody (†)

