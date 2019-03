Sie bleibt unvergessen! Am 22. März 2009, nur Wochen nach ihrer Hochzeit, verlor Reality-Star Jade Goody (✝27) ihren Kampf gegen den Krebs. Die ehemalige Big Brother-Kandidatin hinterließ zwei Söhne, Bobby und Freddy, die damals gerade mal vier und fünf Jahre alt waren. Nun jährt sich ihr Todestag zum zehnten Mal. Die Erinnerungen sind schmerzlich, aber ihre Freundinnen wollen sie nicht vergessen. Und rufen sich auch Jades Hochzeit noch einmal ins Gedächtnis.

In der britischen Talkshow "Loose Women" des Senders ITV erinnerten sich Jades Brautjungfern Kate, Kelly, Charlene, Jenn und Caroline noch einmal an den Tag der Trauung von Jade und Jack Tweed (31) vor gut zehn Jahren. "Jack zu sehen war herzzerreißend", erzählt Caroline. Eigentlich sollten frisch verheiratete Paare ihr gemeinsames Leben noch vor sich haben. Aber er? "Er hatte nur Wochen." Auch an die Worte von Jade nach der Zeremonie erinnern sich die Freundinnen noch gut. Kate erzählt: "Ich werde ihre Rede nie vergessen. Sie hat gesagt: 'Ich hoffe auf ein Wunder.' Dann hat der ganze Saal geweint."

Nach Jades Tod hatten sich die Brautjungfern um ihre Kinder gekümmert. Besonders ihretwegen fänden sie es wichtig, dass die Erinnerung an Jade lebendig bleibt. Charlene ist sicher: "Jade wäre so stolz auf sie. Wir sehen sie oft und sie übernachten bei uns. Wir zeigen ihnen auch Fotos. Sie sind ihr so ähnlich."

