Es ist ein besonders trauriger Tag für die Fans, Freunde und Familie der britischen TV-Schönheit Jade Goodys (✝27) – denn heute wäre die einstige Big Brother-Kandidatin 38 Jahre alt geworden. 2009 verlor sie den Kampf gegen ihren Gebärmutterhalskrebs und verstarb. Bei ihrem Mann Jeff Brazier und den Söhnen Bobby (14) und Freddie (16) hinterließ ihr Tod eine klaffende Lücke. Pünktlich zu ihrem Geburtstag postete der Witwer nun ein süßes Throwback-Foto mit herzzerreißenden Zeilen.

"Mein Herz tut weh, wenn ich an die Liebe und Zuneigung denke, auf die meine Jungs verzichten müssen, weil ihre Mama nicht mehr da ist – an alle schönen Momente, denen Jade beraubt wurde", schrieb Jeff auf Instagram und teilte dazu einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss, der die brünette Beauty strahlend mit ihren Kindern zeigt. "Mein Dank gilt allen, die unseren Söhnen immer gezeigt haben, dass es Menschen gibt, die sie bei jedem ihrer Schritte unterstützen", so sein rührender Text weiter. Zu Jades Ehrentag habe sich die Familie versammelt, um der Reality-TV-Darstellerin zu gedenken.

Anlässlich ihres zehnten Todestages organisierten Bobby und Freddie, die mittlerweile zu Teenagern herangewachsen sind, ein Charity-Event. Sie veranstalteten einen Quiz-Abend und spendeten den Erlös an zwei Kliniken – eine davon die Marie-Curie-Klinik, in der ihre Mama behandelt worden war.

