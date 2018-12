Das Jahr 2018 hielt für Helene Fischer (34) definitiv zahlreiche Überraschungen bereit: Erst kurz vor Weihnachten gab die Schlagerqueen bekannt, dass sie und ihr langjähriger Freund Florian Silbereisen (37) getrennte Wege gehen – und das sogar schon seit Wochen! Doch die Powerfrau blickt nicht nur auf eine Trennung zurück, sondern erlebte in den vergangenen Monaten auch ein Highlight nach dem anderen. Trotz Höhen und Tiefen ist Helene unheimlich dankbar, wie jetzt ein persönlicher Social-Media-Post beweist.

"Unglaublich, aber 2018 hat so viele unvergessliche – kleine und große – Momente für mich und mein Team bereit gehalten und ich kann nur immer wieder sagen, wie unendlich dankbar ich bin, für alles, was in diesem Jahr passiert ist", beginnt sie ihren kleinen Jahresrückblick auf Instagram. Dazu teilt die 34-Jährige einen kurzen Clip, der spannende Backstage-Einblicke ihrer Konzerte preisgibt. Passend dazu wird das Video von Helenes Song "Achterbahn" untermalt. "Danke, dass ich es spüren durfte – durch euch alle – nichts für selbstverständlich zu nehmen und doch zu hoffen, dass alles so kommt, wie es kommen soll", lauten Helenes liebevolle Zeilen weiter.

Für die Musikerin könnte es aber momentan auch kaum besser laufen. Sie sahnt nicht nur regelmäßig zahlreiche Auszeichnungen ab, sondern gehört laut legendärem Forbes-Ranking auch zu den bestbezahltesten Sängerinnen weltweit. Doch nicht nur beruflich war 2018 ein voller Erfolg, auch privat scheint es nach dem Liebesaus richtig rund zu laufen – schließlich ist Helene seit Kurzem wieder in festen Händen.

Andreas Rentz / Getty Images Helene Fischer beim Echo Award

Andreas Rentz/Getty Images Helene Fischer beim ECHO 2018

ActionPress Schlagersängerin Helene Fischer und Akrobat Thomas Seitel

