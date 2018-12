Trauer um Mike Taylor! Seit 2006 spielte der Kanadier in der Rock-Band Walk Off The Earth Keyboard. Die Gruppe war unter anderem für ihre Cover-Version von Gotyes (38) Single "Somebody That I Used To Know" bekannt, mit der sie 2012 einen Hit im Netz landete. Auf YouTube erzielte der Clip, bei dem sich die ganze Band eine Gitarre teilt, mehr als 185 Millionen Aufrufe. Nun trauern die Musiker um ihren Kollegen, der am vergangenen Wochenende verstarb. Mit rührenden Worten nahm die Band Abschied von Mike.

Vor wenigen Stunden teilte Walk Off The Earth auf seinem Instagram-Account in einem emotionalen Post ihren Verlust mit: "Mit tiefer Trauer geben wir hiermit bekannt, dass unser geliebter Bruder und unser Bandmitglied, Mike 'Beard Guy' Taylor von uns gegangen ist." Er habe so viel Lebensfreude ausgestrahlt und sei unglaublich hilfsbereit gewesen. "Er ist in der vergangenen Nacht friedlich im Schlaf verstorben", schrieben seine Kollegen.

Die Band bittet darum, die Privatsphäre von Mikes Angehörigen zu respektieren. Der Familienvater hinterlässt zwei Kinder, die er "mehr als alles andere auf der Welt geliebt hat". Seine Tochter 16-jährige Tochter Mylie widmete ihrem Papa ebenfalls ein paar rührende Zeilen: "Heute Morgen habe ich meinen besten Freund verloren. Worte können die Bewunderung und Liebe, die ich für meinen Vater empfinde, nicht beschreiben."

Instagram / walkofftheearth Walk Off The Earth, kanadische Rockband

MAR/Capital Pictures / MEGA Walk Off The Earth bei einem Auftritt in London

Instagram / walkofftheearth Mike Taylor

