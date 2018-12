Neuer Name für Macaulay Culkin (38) – oder auch nicht! Der Schauspieler beweist immer wieder, dass er jederzeit für einen Spaß zu haben ist. Erst im Oktober war der "Kevin - Allein zu Haus"-Darsteller nach langer Zeit mal wieder über einen roten Teppich geschlendert und sorgte mit seinen Posen für gute Laune bei den Fotografen. Seine neueste Aktion dürfte wieder für Lach-Alarm sorgen: Macaulay ließ seine Fans jetzt über seinen neuen Namen abstimmen!

Auf seiner Website Bunny Ears stellte der 38-Jährige eine Namensauswahl zusammen: Neben "Shark Week", "Kieran", "TheMcRibIsBack" und "Publicity Stunt" konnten die User auch für "Macaulay Culkin" voten – und das Ergebnis könnte nicht eindeutiger sein, wie der Hollywood-Star auf Twitter verkündete. "Fröhliche Weihnachten von mir an euch alle! Mein neuer mittlerer Name wurde ausgewählt. Ihr habt abgestimmt und der Gewinner steht fest. 2019 wird mein neuer legaler Name folgender sein: Macaulay Macaulay Culkin Culkin", schrieb er. "Es hat einen schönen Klang – wenn man meinen Namen mag", witzelte Macaulay weiter.

Es ist nicht der einzige Spaß, den sich Macaulay pünktlich zum Weihnachtsfest erlaubte. Der einstige Kevin-Darsteller ließ seinen beliebten Kultstreifen wiederaufleben und stellte für einen Werbespot einige bekannte Filmmomente nach. Das dürfte für den Blondschopf ein Leichtes gewesen sein: Nicht nur die markanten Szenen dürften ihm noch in Erinnerung geblieben sein – er verriet erst vor Kurzem, dass er den Text noch immer komplett auswendig kenne.

SPW / Splash News Macaulay Culkin in einer Tankstelle in West Hollywood

Adriana M. Barraza / WENN Macaulay Culkin bei der Oscar-Verleihung 2010

Getty Images Macaulay Culkin auf dem Red Carpet der American Music Awards 2018 in Los Angeles

