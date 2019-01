So verturtelt starteten Sylvie Meis (40) und ihr Freund Bart Willemsen ins neue Jahr! Erst vor Kurzem hatte die Moderatorin die Beziehung zu dem niederländischen Filmproduzenten öffentlich gemacht. Wenige Tage nach dem Liebes-Outing verbrachten sie nicht nur Weihnachten zusammen, sondern es ging auch prompt in den Urlaub. In Miami genossen sie jetzt neben romantischen Stunden zu zweit auch ihr erstes, gemeinsames Silvester – und verliebter könnten die Turteltauben wohl kaum sein!

Ihr Beziehungsglück darf nun wirklich jeder sehen! Während sich Sylvie in früheren Beziehungen mit Turtel-Schnappschüssen und öffentlichen Liebesbekundungen zurückgehalten hatte, liefert sie momentan ein Pärchenbild nach dem nächsten. Zusammen mit Freunden machten die 40-Jährige und ihre bessere Hälfte in der Silvesternacht Miami unsicher und das hielt Sylvie natürlich in romantischen Couple-Pics und Clips auf Instagram fest. Ob beim Knutschen oder Tanzen – die Verliebten konnten offenbar gar nicht die Finger voneinander lassen.

Sylvie und ihr elf Jahre jüngerer Freund verbrachten nicht nur den Jahreswechsel miteinander, kurz vorher stand auch das erste gemeinsame Weihnachtsfest auf dem Programm. Für die Niederländerin hätte das Jahr 2018 wohl kaum schöner enden können!

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und Bart Willemsen in der Silvesternacht

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylive Meis und Bart Willemsen

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit Bart Willemsen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de