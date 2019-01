Es war die Überraschung an Silvester! Kurz vor Mitternacht gab Paola Maria (25) ein süßes Geheimnis preis: Sie und ihr Mann Sascha Koslowski sind Mama und Papa eines kleinen Sohnes geworden – und das schon an Weihnachten! Die frischgebackenen Eltern können ihr Glück offenbar immer noch nicht fassen: In einem rührenden Statement lässt der stolze Neu-Daddy Sascha nun seinen Gefühlen freien Lauf!

"Jedes Jahr ist für mich eine Steigerung, was einfach alles angeht. Diese Weihnachten habe ich ein unbezahlbares Geschenk erhalten und ich kann es immer noch nicht realisieren", beginnt der Netzstar seinen emotionalen Post auf Instagram. Dazu teilt auch er – genau wie seine Frau wenige Minuten zuvor – einen Schnappschuss seines Sohnemanns: diesmal mit dem Füßchen des Kleinen. "Der Sinn des Lebens in so einem kleinen Mini-Körper verpackt! Wir brauchen noch Zeit, um all diese Emotionen und Momente der letzten Tage zu verarbeiten", hält er immer noch ganz geplättet abschließend fest.

Neben den ersten Fotos des Babys veröffentlicht das Paar auch ein kurzes Video auf YouTube. Der Clip, der nur wenige Minuten lang ist, zeigt noch einmal die Liebes-Highlights der Turteltauben. Neben Hochzeitseindrücken liefert das Duo auch Szenen aus dem Krankenhaus und ganz kurze Aufnahmen des Mini-Kosli.

