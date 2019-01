Emotionen pur in der Silvesternacht! Kurz vor Neujahr ließen Paola Maria (25) und ihr Gatte Sascha Koslowski die Rakete hochgehen: Sie sind zum ersten Mal Eltern geworden. Der kleine Sohn des YouTuber-Paares kam schon um Weihnachten herum auf die Welt – mit der Verkündung der freudigen Nachricht warteten die beiden aber bis zum letzten Tag des Jahres 2018. Eine Person rührten Paola und Sascha damit ganz besonders: Freundin Dagi Bee (24) brach vor laufender Kamera in Tränen aus!

In ihrer Instagram-Story zeigte Dagi die tränenreiche Wahrheit. "So, mein Jahr 2019 fängt so an, dass ich heule", gestand sie, während ihr das Wasser in die Augen schoss. Der Grund: ihre große Freude für den Nachwuchs ihrer guten Freundin Paola. "Wir lieben euch, Paola und Sascha", fügte die YouTube-Queen ihrer Story neben einer Menge weinender Smileys hinzu.

Schon seit Jahren stehen sich Dagi und Paola nah. Etwa so nah, dass die Blondine auch die Patenschaft des Nachwuchses übernehmen wird? Erst kürzlich erklärte sie gegenüber Promiflash: "Das ist eine echte Verantwortung. Wenn sie mich fragen würden, wäre ich die Letzte, die nein sagen würde. Aber das überlasse ich dann lieber Paolas Schwester, weil sie, so glaube ich, wird Patin."

Instagram / dagibee Dagi Bee

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, Sascha Koslowski und ihr Baby

Anzeige

Defrance/ActionPress Sascha Koslowski und Paola Maria beim Beetique-Launch in Berlin im November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de