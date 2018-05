Sascha Hehn (63) verlässt das Traumschiff! Die kultige Serie, die seit 1981 im deutschen TV läuft, hatte in letzter Zeit gleich mehrere Verluste zu beklagen: Heide Keller (76), besser bekannt als Chefhostess Beatrice, verließ kürzlich nach ganzen 36 Jahren die Show. Auch Siegfried Rauch (✝85) gab vor ein paar Jahren seine Rolle als Kapitän Paulsen auf – und verstarb im März dieses Jahres nach einem schweren Sturz. Nun steigt noch ein berühmtes Gesicht aus dem TV-Evergreen aus: Sascha alias Kapitän Victor Burger hat keine Lust mehr auf das Format!

2014 hatte der Schauspieler das Kommando über das Traumschiff übernommen. Doch jetzt hat er genug. Gegenüber der Bild begründet der 63-Jährige seinen Ausstieg. Die Serie und die gesamte Fernsehbranche seien nicht mehr das, was sie einmal waren – sie hätten ihren Reiz verloren. Sascha wisse auch den Grund dafür: "Vielleicht ist der Charme ja mit Wolfgang Rademacher gegangen. Ich weiß nicht, aber meinen möchte ich gerne noch eine Weile behalten." Damit spielt der Ex-Kapitän auf den Erfinder der Show an, der 2016 verstarb. Der Serienstar habe trotzdem sein bestes gegeben, um die Sendung auch ohne ihren "Vater" noch retten zu können: "Ich habe in den letzten sechs Jahren alles versucht, um das Produkt innovativ weiter nach vorne zu bringen. Aber es ist mir nicht gelungen" – deshalb verlasse der Schauspieler "das Traumschiff" nun lieber, anscheinend aus Enttäuschung.

Wer den Schiffsführer in Zukunft spielen wird, ist noch nicht bekannt. Für Chefhostess Beatrice wurde aber vergangenen Monat Ersatz gefunden: Barbara Wussow (57). Im April lief die erste Folge mit dem Ex-"Schwarzwaldklinik"-Star.

Patrick Hoffmann / WENN.com Siegfried Rauch bei der Goldenen Henne 2015

Anzeige

ZDF / Dirk Bartling Harald Schmidt, Nick Wilder, Barbara Wussow und Sascha Hehn auf dem ZDF-"Traumschiff"

Anzeige

Miguel Villagran/Getty Images Sascha Hehn bei einer Gala in Bad Griesbach

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de