Diese Nachricht kommt für viele Fans total überraschend. Shay Mitchell (31) wurde 2010 durch Pretty Little Liars über Nacht zum Star. Mittlerweile hat sich die Schauspielerin aber auch zur richtigen Unternehmerin gemausert und teilt viele Momente aus ihrem Leben mit ihrer Community. Doch ein kleines, ziemlich trauriges Detail konnte die Leinwand-Schönheit lange für sich behalten: Shay erlitt im vergangenen Jahr eine Fehlgeburt!

Die schockierende Neuigkeit offenbarte die brünette Beauty ihren Fans vor wenigen Minuten in ihrer Instagram-Story. In einem obligatorischen Jahresrückblick schaute die 31-Jährige auf die vergangenen, ziemlich ereignisreichen zwölf Monate zurück – verriet aber gleichzeitig ihr traurigstes Geheimnis: "So viele von euch haben mich in meiner dunkelsten Zeit aufgebaut – in einer, die letztes Jahr passierte, nachdem ich eine Fehlgeburt hatte und mein Wunschbaby verlor." Dazu veröffentlichte der TV-Star eine Aufnahme von einem Ultraschallbild.

Seit fast zwei Jahren soll Shay mit dem kanadischen TV-Star Matte Babel (38) zusammen sein. Kennengelernt hat sich das Paar Medienberichten zufolge durch gemeinsame Freunde. Ihre Beziehung hält die ehemalige "Pretty Little Liars"-Darstellerin aber wei­tesge­hend aus der Öffentlichkeit heraus.

Instagram / shaymitchell Ultraschallbild von Shay Mitchell

Getty Images Shay Mitchell, Schauspieler

Instagram / mattebabel Musikmanager Matte Babel in Boston

