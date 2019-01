Die Sängerin Miley Cyrus (26) und der Schauspieler Liam Hemsworth (28) sind unter der Haube! Nach der On-Off-Beziehung des Hollywood-Paares platzte kurz vor Weihnachten endlich die Bombe. Zu ihrem zehnjährigen Jubiläum haben die Turteltauben einen Tag vor Heiligabend geheiratet und eine Trauungszeremonie im Kreise der Familie in Tennessee abgehalten. Tish Cyrus (59) ist dabei modisch besonders aufgefallen: Während der Hochzeitsfeier hat die Brautmutter ihr elegantes Outfit gewechselt!

Ein Schnappschuss auf dem Instagram-Kanal eines Freundes beweist: Tish änderte ihre Garderobe am späteren Abend leicht ab und schlüpfte von ihrer schicken, schwarzen Hose in eine bequeme, hellblaue Jeans! Des Weiteren enthüllt das Foto auch die Hochzeitstorte und klärt eine wichtige Frage: Beim Anschnitt hatte Miley offensichtlich ihre Hand auf dem Messer oben - einer Tradition nach zu urteilen, wird die Musikerin deshalb in der Ehe mit Liam den Ton angeben!

Darüber hinaus veröffentlichten die stolzen Eltern ein herzerwärmendes Familienporträt: Darauf posieren Tish und Billy Ray Cyrus (57) zusammen mit ihrer Tochter vor einem mit pastellfarbenen Rosen dekorierten Hochzeitsbogen. Die dunkle Kleidung der Eltern bildet einen starken Kontrast zu Mileys bodenlangem, weißen Kleid und setzt somit den Fokus auf die Braut! Den Beitrag rundete Tish mit einer liebevollen Bildunterschrift ab: "Das macht mein Herz so glücklich!"

