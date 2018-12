Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (28) haben sich tatsächlich getraut! Fast zehn Jahre nach ihrem Kennenlernen am Filmset von "Mit Dir an meiner Seite" und nach einer zwischenzeitlichen Trennung gaben sich die Sängerin und der Schauspieler am 23. Dezember das Jawort. Die romantische Zeremonie fand im kleinen Kreise ihrer Liebsten statt. Mileys Mama Tish (59) fieberte der Hochzeit offenbar schon länger entgegen. Jetzt tauchte das erste Bild der 26-Jährigen mit den stolzen Brauteltern auf!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Filmproduzentin gleich zwei Schnappschüsse der Familie. Das erste Foto zeigt die Frischvermählte inmitten ihrer Eltern Tish und Country-Star Billy Ray (57). Die 59-Jährige widmete ihrer Tochter liebevolle Zeilen: "Das macht mein Herz so glücklich." Auf dem zweiten Bild posiert der Musiker alleine mit Miley vor einer mit Blumen geschmückten Wand. Nur einer fehlt in der Bilderreihe: Schwiegersohn Liam.

Auch Mileys Halbschwester Brandi durfte sich über eine Einladung freuen und war bei der Feier persönlich dabei. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Bild des Paares und schwärmte: "Das Geheimnis ist endlich raus. Ich freue mich so sehr für euch. Es hat wirklich lange gedauert. Ich liebe euch beide."

Instagram / tishcyrus Miley und Billy Cyrus am Tag ihrer Hochzeit mit Liam Hemsworth

Dia Dipasupil/Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth auf der Vanity Fair Oscar Party 2018

BERLINER STUDIOS LLC/ActionPress Miley und Brandi Cyrus bei den MTV Video Music Awards, 2015

