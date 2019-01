Mit 43 kann man eben nicht mehr so feiern wie mit Anfang 20. Das weiß spätestens jetzt auch David Beckham (43). Der ehemalige Fußballstar ließ sich die Neujahrsfete ordentlich etwas kosten. Für die Party in ihrem Haus sollen die Beckhams angeblich gut 33.000 Euro ausgegeben haben. Obwohl er wahrscheinlich keinen günstigen Fusel in sich reinkippte, machten sich die Folgen der Feier bei David hinterher sehr bemerkbar. Seine Frau Victoria (44) machte sich nun über ihren verkaterten Ehemann lustig.

Das Ex-Spice Girl postete jetzt in ihrer Instagram-Story eine Aufnahme des ehemaligen Kickers in einem Bademantel mit ziemlich grimmigem Blick. "Oh Wow, er fühlt es heute richtig", schrieb die vierfache Mutter zu dem Pic. Kein Wunder, dass der Tattoo-Freund am Neujahrsmorgen nicht gerade gut aufgelegt war: Schließlich zeigt ein Video in der Insta-Story seiner Partnerin ihn auch glücklich singend und ziemlich angetrunken mit einem Bekannten.

Bevor es am Silvesterabend so richtig feuchtfröhlich wurde, posierte die Beckham-Family aber noch einmal zu einem wunderbaren Gemeinschaftsfoto. Alle vier Kinder des britischen Promipaares waren an diesem Abend nämlich im Hause ihrer Eltern. Erging es euch am Neujahrstag auch so wie David? Stimmt in der Umfrage ab!

WENN David und Victoria Beckham bei den British Fashion Awards

Instagram / victoriabeckham David Beckham mit einem Freund am Silvesterabend

Instagram / davidbeckham Brooklyn, Cruz, Victoria, Harper, Romeo und David Beckham

