Im RTL II-Programm gibt es 2019 jede Menge nackte Haut zu sehen! Am Donnerstag feiert ein neues Format Premiere: In der Doku-Soap "Ausgezogen – Die Stripper-WG" bekommen die Zuschauer demnächst spannende Einblicke hinter die Kulissen einer Stripperkombo. Doch die Story dreht sich nicht nur um die heiße Show der Tänzer – auch die privaten Dramen der Bühnenstars stehen im Fokus!

Im Mittelpunkt von "Ausgezogen – Die Stripper-WG" steht Chris, der von seinem Job bei einem Automobilkonzern gelangweilt ist und in Zukunft mit einer Stripperagentur durchstarten will. Er hat auch schon 30 Frauen und Männer gefunden, die mit ihrem knackigen Body und heißen Dance-Moves beim Publikum punkten möchten. Doch die Performer sind nicht nur beruflich eng verbunden: Sie leben auch gemeinsam in einer Wohnung. Chris' Freundin Feli ist von diesen Plänen allerdings überhaupt nicht begeistert. Aber nicht nur die Eifersucht seiner Partnerin, auch finanzielle Probleme machen dem Unternehmer das Leben schwer.

In vier Folgen können die Zuschauer bei Chris' beruflichen und privaten Abenteuern mitfiebern. Ab dem 3. Januar läuft "Ausgezogen – Die Stripper-WG" immer donnerstags um 22:15 Uhr bei RTL II. Was haltet ihr von dem Konzept? Stimmt im Voting ab!

Ausgezogen – Die Stripper-WG, RTL II "Ausgezogen – Die Stripper-WG"

Ausgezogen – Die Stripper-WG, RTL II Szene aus "Ausgezogen – Die Stripper-WG"

Ausgezogen – Die Stripper-WG, RTL II RTL II-Serie "Ausgezogen – Die Stripper-WG"

