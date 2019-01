Süßer Familienzuwachs für Malin Andersson! Das Reality-TV-Sternchen ist durch seine Teilnahme an der britischen Version von Love Island vor zwei Jahren bekannt geworden. In dem Flirt-Format hatte die brünette Beauty allerdings kein Glück, dafür läuft es nach dem Show-Aus umso besser bei ihr: Zusammen mit ihrem Freund Tom führt sie eine glückliche Beziehung. Nun krönte der erste gemeinsame Nachwuchs das Liebesglück: Ihre Tochter Consy erblickte das Licht der Welt!

Auf Instagram postete die Britin ein Bild aus dem Krankenhaus. Der Schnappschuss zeigt, wie die stolzen Eltern einen ihrer Zeigefinger in die zarten Finger des Neugeborenen legen. "Tom und ich sind so glücklich, euch mitteilen zu können, dass unsere Tochter Consy am 23. Dezember 2018 zur Welt kam – sieben Wochen zu früh", kommentierte Malin die süße Momentaufnahme. Die frischgebackene Mutter kommt aus dem Schwärmen auch gar nicht mehr raus: "Sie ist so wunderschön. Wir sind total verliebt in die Kleine und fühlen uns gesegnet, dass sie hier ist." Wegen Komplikationen müsse der Spross zurzeit aber noch im Krankenhaus bleiben.

Malin hat ihr Töchterchen nach ihrer Mutter benannt, die im vergangenen November an Brustkrebs starb. "Ich war bis zum Ende an deiner Seite und du sahst so friedlich aus", schrieb die Fernsehpersönlichkeit damals zu einem gemeinsamen Pic mit ihr. Was sagt ihr zu dem Namen Consy? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / missmalinsara Consy, Tochter von Malin Andersson

Instagram / missmalinsara Malin Andersson mit ihrem Freund Tom

Instagram / missmalinsara Malin Andersson mit ihrer Mutter

