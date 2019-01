Eminems (46) softe Seite kommt ans Tageslicht! Seit Jahrzehnten begeistert der US-Amerikaner seine Fans und mischt die Rapszene auf. In seinem Privatleben ging es allerdings trotz steiler Karriere lange drunter und drüber. Vor allem das Verhältnis zu Ex-Frau Kimberly Scott war von Problemen geprägt. Mit seiner Vergangenheit hat sich der Rapper heute ausgesöhnt – und blickt voller Stolz auf seine mittlerweile 23-jährige Tochter Hailie Jade Scott Mathers!

"Hailie ist buchstäblich Eminems größte Errungenschaft im Leben, das betont er immer wieder", berichtet ein Insider im Gespräch mit Hollywood Life. Die Auszeichnungen und Preise können sich laut der Quelle hintenanstellen, denn auf seine erste Tochter ist Eminem besonders stolz – und das nicht ohne Grund. "Hailie ist eine absolut wundervolle junge Frau. Sie ist bodenständig, superschlau, gütig, ehrgeizig, ausgeglichen und einfach eine wirklich nette Person", beschreibt der Informant die 23-Jährige.

Doch die Liebe zu seiner Tochter ist keine plötzliche Entwicklung. "Mockingbird", einen seiner bekanntesten Songs, veröffentlichte Eminem bereits im Jahr 2005 nur für seine Tochter. Dennoch sei der Rapper aktuell so glücklich wie nie zuvor. "Es erfüllt ihn mit Stolz, dass es ihm und Kim gelungen ist, so eine großartige Tochter aufzuziehen", erklärt der Insider. Am 25. Dezember ist Hailie 23 Jahre alt geworden – genau so alt, wie Eminem war, als sie das Licht der Welt erblickte.

Getty Images Eminem bei einem Auftritt beim Lollapalooza in Chicago

Instagram / hailiescott1 Hailie Jade Scott

Getty Images / Kevin Winter Eminem bei den Grammy Awards 2001

