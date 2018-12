Aus Kindern werden Leute! In früheren Songs sang Eminem (46) oft von seiner Tochter Hailie Jade Scott, die aus seiner Ehe mit Kimberly Anne Scott hervorging. Als kleines Mädchen tauchte sie nicht nur in den Liedern des heute 46-Jährigen auf, sondern war auch hin und wieder in dessen Musikvideos zu sehen. Jetzt ist die Tochter des Rappers lange kein Mädchen mehr. Auf Social Media gibt die 22-Jährige hin und wieder Einblicke in ihr Leben – und zeigt sich dabei von ihrer sexy Seite!

Hailie ist längst nicht mehr das kleine niedliche Mädchen von früher, sondern mittlerweile zu einer hübschen jungen Frau gereift. Die Tochter des Rappers weiß anscheinend auch genau, wie sie ihre Reize einzusetzen hat. Immer wieder postet sie Schnappschüsse von sich, auf denen sie sich in sexy Pose zeigt. Ihre 1,3 Millionen Instagram-Follower dürfen sich über Aufnahmen freuen, auf denen sich die Tochter von Eminem mit stylischen und heißen Outfits präsentiert. Bilder mit ihrem süßen Shiba Inu und ihrem Freund machen das Profil komplett, das bisher nur 49 Beiträge fasst.

Trotz der gewaltigen Anzahl an Followern sehnt sich der Star-Spross nicht nach einem Leben im Rampenlicht. Eher im Gegenteil. Die junge Frau studiert an der Michigan State University, interessiert sich für Mode und Musik und führt ein (fast) ganz normales Leben.

Splash News Eminem bei der Veröffentlichung seines Albums "Kamikaze"

Instagram / hailiescott1 Eminems Tochter Hailie

Instagram / hailiescott1 Hailie Jade Scott mit ihrem Freund

