Was für ein rührendes Statement zum Jahresbeginn von Corinna Schumacher (49)! Im Dezember 2013 nahm ihr Leben eine drastische Wendung: Bei einem Ski-Ausflug in den französischen Alpen stürzte ihr Mann Michael (49) und erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Seitdem kämpft sich der siebenfache Formel-1-Weltmeister zurück ins Leben. Am 3. Januar feiert der Sport-Star seinen 50. Geburtstag – einen Tag vorher veröffentlicht Corinna nun ein langes Statement im Netz!

Anlässlich Michaels bevorstehenden runden Geburtstags meldete sich die 49-Jährige auf Facebook im Namen der Familie bei Schumis Fans. "Ihr könnt euch sicher sein, dass er in den besten Händen ist und wir alles Menschenmögliche tun, um ihm zu helfen", schrieb Corinna. Gleichzeitig bat sie auch um Verständnis, dass sie Details zum Gesundheitszustands ihres Liebsten privat hält. Das Thema sei einfach zu sensibel, um es in die Öffentlichkeit zu tragen.

In dem Posting verriet Corinna außerdem, dass zum 50. Geburtstag der Legende die Offizielle Michael Schumacher App gelauncht werde. Die Anwendung der Keep Fighting Foundation soll "ein virtuelles Museum" darstellen, das auf die Erfolge des einstigen Rennfahrers zurückblicke: "Michael kann stolz sein auf das, was er erreicht hat und wir sind es ebenfalls."

Getty Images Corinna und Michael Schumacher im Januar 2005

Getty Images Michael Schumacher im November 2012

Getty Images Corinna und Michael Schumacher im April 2010

